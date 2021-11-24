الصومال: إعلان حالة الطوارئ بسبب الجفاف

الوكيل الإخباري-أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، حالة الطوارئ في البلاد، بسبب الجفاف الذي ضرب المناطق، وذلك في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.





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ودعا محمد حسين روبلي الصوماليين والمجتمع الدولي إلى مساعدة المحتاجين الذين تأثروا بالجفاف الناجم عن عدم هطول الأمطار الموسمية، حيث أشارت تقارير دولية إلى أن ملايين الصوماليين يعانون من نقص حاد في الأغذية والمياه، وأعربت عن قلقها من حدوث كارثة إنسانية إذا لم يتم تقديم مساعدات عاجلة إلى المتضررين.





pic.twitter.com/i7e0YhFvOP رئيس الحكومة محمد حسين روبلى يعلن عن حالة إنسانية طارئة بسبب الجفاف الذي يضرب ربوع البلاد، ويدعوا المواطنين والمجتمع الدولى إلى التحرك السريع لنجدة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف. #الصومال November 23, 2021

روسيا اليوم