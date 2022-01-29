الصومال.. استهداف سيارة للشرطة بعبوة ناسفة في مقديشو

الوكيل الإخباري-وقع انفجار صباح اليوم السبت في منطقة الجمهورية بمديرية كاران في العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في الصومال.

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وأشار شهود عيان إلى أن الانفجار الناجم عن عبوة ناسفة وضعت في جانب الطريق، تسبب في إصابة عدد من عناصر الشرطة، فيما تحدثت بعض التقارير عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.





وذكرت أنباء غير مؤكدة أن السيارة المستهدفة كانت تقل قائد مركز الشرطة في مديرية كاران، إلا أن القائد الشرطي لم يصب بأذى.



روسيا اليوم

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