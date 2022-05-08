الصومال.. بدء استقبال طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية

الوكيل الإخباري-انطلقت رسميا عملية تسجيل المترشحين للانتخابات الرئاسية الصومالية في العاصمة مقديشو، والتي تستمر حتى بعد غد الثلاثاء.

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ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات في الـ15 من الشهر الجاري لاختيار الرئيس العاشر للبلاد بعد تأجيلها حيث كان من المقرر إجراء تلك العملية في أكتوبر الماضي.



وأعلن موقع "حيران" المحلي في الصومال، اليوم الأحد، "البدء رسميا تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الصومالية العاشرة في العاصمة الصومالية مقديشو".



وأضاف أن "أول مرشح يتقدم هو الرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد الذي يسعى لإعادة انتخابه للأربع سنوات المقبلة 2022-2026".



وتابع أن "شيخ شريف شيخ أحمد قد تسلم شهادة ترشحه لرئاسة الصومال، ومن المتوقع تسجيل مرشحين آخرين خلال الساعات المقبلة".



وأشار "حيران" إلى أن "لجنة الانتخابات الرئاسية تنعقد في مقر مجلس الأعيان بالبرلمان الصومالي"، مضيفا أنه "تجري حاليًا عملية تسجيل المرشحين للرئاسة".

يشار إلى أن شريف شيخ أحمد تولي رئاسة البلاد في الفترة من 31 يناير 2009 إلى 20 أغسطس 2012.



وكان البرلمان الصومالي بغرفتيه (مجلسي الشعب والشيوخ)، قد شكل لجنة برلمانية لترتيب الانتخابات الرئاسية في البلاد.



وكانت اللجنة البرلمانية لترتيب الانتخابات الرئاسية قد أعلنت، في بيان بوقت سابق، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 15 مايو بعد تأجيلها لأكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية.



وبحسب البيان، فإن تسجيل المترشحين في الانتخابات الرئاسية ستستمر حتى 10 الشهر الحالي.



وفي 11 من مايو الجاري سيلقي المرشحين برنامجهم الانتخابي أمام البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ، وفق البيان.



ويأتي إعلان إجراء الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء انتخابات مجالس التشريعية.

وجاء تشكيل اللجنة بعد انتهاء صلاحية اللجنة الوطنية للانتخابات التي كانت مكلفة بإجراء الانتخابات النيابية في البلاد.





روسيا اليوم