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الخميس، 19-11-2020 08:33 ص

سحبت منشورها من موقع وزارة الخارجية

الصومال تتراجع عن تصريح بشأن الحرب في إثيوبيا

ضو
نازحون من إقيلم تيغراي


الوكيل الإخباري - تراجعت وزارة الخارجية الصومالية عن تصريح بشأن الحرب بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وبين الإدارة الحاكمة في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا.

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وكانت الخارجية الصومالية قد عبرت في منشور في موقعها على "تويتر" عن قلقها من الصراع في إثيوبيا، مؤكدة دعمها لوحدة إثيوبيا، داعية إلى حل سلمي للصراع، إلا أنها سحبت المنشور في وقت لاحق.


وأعلن وزير الخارجية الصومالي ، أحمد عيسى عوض، أنه لا يوجد بيان رسمي صدر من وزارته بشأن الحرب في إثيوبيا، وأن ما نشر في موقع وزارته لا يمثل رؤية الحكومة الفيدرالية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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