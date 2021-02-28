الصومال .. محاولة اغتيال فاشلة ضد مسؤول في مقديشو

الوكيل الإخباري - تعرض رئيس مديرية "ياقشيد" في الصومال، أحمد عبد الله عريف ، صباح اليوم الأحد، إلى محاولة اغتيال فاشلة بتفجير لغم أرضي عن بعد عند مرور سيارته بمنطقة "دار السلام" في العاصمة مقديشو.
ولم تتحدث المصادر الإعلامية الصومالية ، عن وقوع إصابات خلال الانفجار وإطلاق حراس أحمد عبد الله عريف، المرافقين له، النار في رد تلقائي على الهجوم، فيما تأكدت نجاة المسؤول المستهدف بالكمين.
المصدر : روسيا اليوم
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