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الأحد، 28-02-2021 02:20 م

بتفجير لغم أرضي

الصومال .. محاولة اغتيال فاشلة ضد مسؤول في مقديشو

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العاصمة الصومالية مقديشو


الوكيل الإخباري - تعرض رئيس مديرية "ياقشيد" في الصومال، أحمد عبد الله عريف ، صباح اليوم الأحد، إلى محاولة اغتيال فاشلة بتفجير لغم أرضي عن بعد عند مرور سيارته بمنطقة "دار السلام" في العاصمة مقديشو.

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ولم تتحدث المصادر الإعلامية الصومالية ، عن وقوع إصابات خلال الانفجار وإطلاق حراس أحمد عبد الله عريف، المرافقين له، النار في رد تلقائي على الهجوم، فيما تأكدت نجاة المسؤول المستهدف بالكمين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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