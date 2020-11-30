الصومال .. مصرع 15 جنديا بعد الاستيلاء على قاعدة للجيش الصومالي

الوكيل الإخباري - لقي ما لا يقل عن 15 عسكريا صوماليا مصرعهم جراء هجوم شنه مسلحون من حركة "الشباب" المتطرفة، اليوم الاثنين، على قاعدة للجيش في منطقة مدق وسط الصومال، حسبما أوردت وسائل إعلام صومالية.



وذكرت صحيفة Somali Guardian أن المقاتلين المدججين بالسلاح هاجموا، فجر اليوم، قاعدة في بلدة بعدوين، يتمركز فيها أفراد الفرقة 21 للجيش الصومالي، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 15 جنديا، واستيلاء المسلحين على عربات تابعة للجيش ومعدات أخرى.

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ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط قوله إن "الإرهابيين كانوا كثيرين جدا ومسلحين جيدا"، مضيفا أن القوات المتمركزة في المنطقة لم تكن على استعداد لصد هجوم من هذا النوع.



وأشارت الصحيفة إلى أن حركة "الشباب" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة سيطرتها على القاعدة في بعدوين، وما كان فيها من العربات والمعدات العسكرية، بما فيها مدافع آلية مضادة للجو عيار 23 مم.

المصدر : روسيا اليوم

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