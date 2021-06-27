الأحد 27-06-2021
الوكيل الاخباري

ادارة السير تحذر بعد انهيار جزء من شارع في عمان - فيديو

لا ارتفاع بأسعار الملابس خلال عيد الاضحى

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

لا وقف لأي نوع من المطاعيم في الاردن

توقعات لأسئلة مبحث اللغة الإنجليزية ليوم غد الإثنين

فيديو - انهيار شارع في عمان

الملك: الوقوف مع الحكومة والشعب العراقي واجب علينا

مركز علاج المدمنين يعالج 14160 مدمن مخدرات منذ افتتاحه

الأحد، 27-06-2021 04:22 م

الصومال: مصرع 16 جنديا جراء هجوم على قاعدة عسكرية

thumbs_b_c_cf1635ba641e890ae341049c9daee892


الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الأحد، مصرع ما لا يقل عن 16 عسكريا جراء هجوم شنته حركة "الشباب" على قاعدة عسكرية حكومية في منطقة مودوغ وسط الصومال.

وقالت المصادر، أن الهجوم وقع صباح اليوم الأحد، وأن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من القاعدة، ثم حاول المسلحون اقتحامها.

اضافة اعلان


وأعلنت حركة "الشباب"، مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة المستخدمة من قبل القوات الحكومية ومليشيا تابعة لإدارة منطقة غالمودوغ.


وقال أحد أفراد المليشيا، "لا نعلم العدد الدقيق للخسائر، لكننا نعرف أن حوالي 16 جنديا قتلوا".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5638378797942611

نشر صورة 'مدوية' تعبر عن حالة القطاع الطبي في لبنان

download

سوريا: الإفراج عن 38 معتقلا من درعا

1564495700906909700

موسكو: انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

60bb7e4d4c59b713ee073352

توجه روسي بمساعدة قطر في تحضيرات مونديال 2022

8-5-1280x640

العراق: حرمان 1.5 مليون ناخب من الانتخابات

WhatsApp Image 2021-06-27 at 1.53.40 PM

أبخازيا تستأنف حركة القطارات في أراضيها

أخبار متعلقة
image_750x_5f4534dfe41de

سوريا: مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة

60cd91bb423604299c637e5c

إيطاليا توافق على إرسال بعثتين عسكريتين إلى مضيق هرمز والصومال

60c9dae442360436ca5d78b1

العراق: مصرع مدني وإصابة آخر بانفجار مخلفات حربية

arabstoday-صومال

مصرع مسلحين في انفجار قنبلة جنوب الصومال

1578318970blobid0

هجوم مسلح على قرية بشمال بوركينا فاسو

6

الصومال.. الفيضانات تهدد حياة 400 ألف شخص