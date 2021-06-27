الصومال: مصرع 16 جنديا جراء هجوم على قاعدة عسكرية

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الأحد، مصرع ما لا يقل عن 16 عسكريا جراء هجوم شنته حركة "الشباب" على قاعدة عسكرية حكومية في منطقة مودوغ وسط الصومال.



وقالت المصادر، أن الهجوم وقع صباح اليوم الأحد، وأن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من القاعدة، ثم حاول المسلحون اقتحامها.

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وأعلنت حركة "الشباب"، مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة المستخدمة من قبل القوات الحكومية ومليشيا تابعة لإدارة منطقة غالمودوغ.



وقال أحد أفراد المليشيا، "لا نعلم العدد الدقيق للخسائر، لكننا نعرف أن حوالي 16 جنديا قتلوا".

المصدر: روسيا اليوم