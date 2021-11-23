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الثلاثاء، 23-11-2021 02:50 م

الصين: إبحار سفينة حربية أميركية عبر مضيق تايوان يهدد الأمن

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الوكيل الإخباري-قالت الصين إن إبحار سفينة حربية أميركية عبر مضيق تايوان يهدد الأمن الإقليمي، متعهدة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات وحماية أمنها القومي.

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وجاء رد الفعل الصيني اليوم الثلاثاء بعد قليل من إبحار سفينة حربية أميركية مجدداً عبر مضيق تايوان، الذي يشهد توترا شديدا، في إطار ما يسميه الجيش الأميركي نشاطا اعتياديا، لكنه يثير حفيظة الصين التي تعتقد حكومتها أن واشنطن تحاول إثارة التوترات الإقليمية.


وقالت البحرية الأميركية إن المدمرة "ميليوس"، وهي ضمن فئة مدمرات "أرلي بيرك" التي تحمل صواريخ موجهة، نفذت "عبورا اعتياديا عبر مضيق تايوان" في منطقة المياه الدولية، وفقا لما ينص عليه القانون الدولي، مشيرة الى أن "مرور السفينة عبر مضيق تايوان يوضح التزام الولايات المتحدة بنهج العبور الحر والمتاح للجميع بين المحيطين الهندي والهادي. الجيش الأميركي يطير ويبحر ويقوم بعملياته في أي مكان يسمح به القانون الدولي".


وفي الشهر الماضي، دان الجيش الصيني الولايات المتحدة وكندا لإرسال كل منهما سفينة حربية عبر مضيق تايوان، قائلا "إنهما يهددان السلام والاستقرار في المنطقة".


وتقول الصين إن تايوان جزء من أراضيها، وقام سلاح الجو الصيني بمهام متكررة في منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة على مدار العام الماضي ما أثار غضب تايبه، وفي المقابل فإن الولايات المتحدة مثل معظم الدول لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها أهم داعم دولي لسلطات الجزيرة ومورد للأسلحة.

 

بترا

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