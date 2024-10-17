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الامانة تستضيف ورشة عن الذكاء الاصطناعي
أسماء الدفعة الأخيرة للطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة - رابط
العمل: تسليم الحقوق العمالية لـ41 عاملا كانوا يعملون بمصانع الألبسة
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بعد تسجيل حالة كوليرا في لبنان .. الأوبئة: لا حاجة لفحص الأردنيين القادمين
بعد إغلاق منصات التداول مؤخرا.. عملية نصب جديدة تطال أردنيين
اشتعال مركبة على طريق المطار
فلسطين
فلسطين
استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال خلال قطفها ثمار الزيتون شمال جنين
قوات إسرائيلية تطلق النار على قوافل المساعدات بغزة
إدانات عربية ودولية للوضع الكارثي في غزة عبر مجلس الأمن
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انطلاق دوري كرة اليد سيدات غدا
تقدم للنشامى وخيبة سعودية.. ترتيب المنتخبات العربية في تصفيات آسيا لكأس العالم
8 منتخبات تضمن رسميا تأهلها إلى كأس إفريقيا 2025
أخبار الشركات
أخبار الشركات
بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الثالثة 2024
البنك العربي يختتم مبادرة "فن التدوير" بالتعاون مع متحف الأطفال
منصّة زين تعقد معسكراً تدريبياً مكثّفاً في ريادة الأعمال بحضور 70 مشارك
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