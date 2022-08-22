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الإثنين، 22-08-2022 02:21 م

الصين: إجلاء 1500 مواطن بسبب الحرائق

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الوكيل الإخباري - أجلت السلطات في الصين أكثر من 1500 شخص من منازلهم ونقلتهم للملاجئ، بسبب حرائق الغابات المستعرة جنوبي غربي البلاد ونشرت أكثر من خمسة آلاف موظف مدني وعسكري للتعامل مع الحرائق بمساعدة المروحيات.

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وذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الاثنين، أنه تم تمديد تقنين استخدام الطاقة في المصانع نظرا لتسجيل ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة وحدوث جفاف بالعديد من المناطق على مدار أسابيع.


وتسبب الجفاف وموجات الحر المستمرة في اندلاع عدد من حرائق الغابات في المناطق الجبلية بمدينة تشونغتشينغ جنوبي غربي الصين، حسبما ذكرت مديرية الإعلام في المدينة.

 

بترا

 




 

 


 

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