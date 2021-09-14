الصين: إخلاء 330 ألف مواطن جراء إعصار تشانتو

الوكيل الإخباري - أخلت السلطات في مدينة شنغهاي ، 330 ألف شخص في شانغهاي، مع تأهب المدينة للأمطار الغزيرة والرياح القوية التي جلبها الإعصار تشانتو، وهو الإعصار الـ14 الذي يضرب البلاد خلال العام الجاري.

اضافة اعلان



وقال مركز شانغهاي للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يظل الإعصار تشانتو فوق المياه البحرية الواقعة على بعد ما بين 100 إلى 200 كيلومتر، شرق شانغهاي بدءا من مساء أمس الاثنين وحتى يوم الأربعاء، قبل أن يضعف ويتحرك بالاتجاه الشمالي الشرقي بعيدا عن المدينة يوم الخميس.



ومن المتوقع أن تشهد أجزاء من شانغهاي أمطارا يصل منسوبها إلى 250 ملم بدءا حتى يوم الأربعاء.



كما ألغت السلطات الصينية 150 من حافلات المسافات الطويلة، وعلقت بعض خدمات نقل السكك الحديدية وأغلقت 112 من المقاصد السياحية استعدادا للإعصار.



وأصدر مركز الأرصاد الجوية في مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين تحذيرا باللون الأصفر، وهو ثالث أعلى مستوى من التحذير ، من الإعصار تشانتو بعد ظهر أمس.

بترا