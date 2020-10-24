الصين: إعصار سوديل يعطل حركة المرور

الوكيل الإخباري - أدى إعصار سوديل إلى تعطيل حركة المرور في مقاطعة هاينان جنوبي الصين، وتوقف خدمات السكة الحديدية وتعطل حركة قطارات الركاب من وإلى المقاطعة.

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وقال مكتب السلامة البحرية المحلية في المقاطعة إن الإعصار أجبر جميع سفن الشحن على تعليق خدماتها من الساعة 3 بعد ظهر أمس الجمعة، متوقعا وصول الإعصار إلى الجزء الجنوبي من المقاطعة مساء اليوم السبت حتى وقت مبكر من يوم غد الأحد، وأن تشهد هاينان أمطارا غزيرة ورياحا عاتية قد يصل منسوب الأمطار في الأجزاء الشرقية منها بين 100 إلى 150 ملليمترا.



وطالبت إدارة الطقس بالمقاطعة السفن بالعودة إلى الموانئ فورا، محذرة من إمكانية وقوع فيضانات في الأنهار الصغيرة والمتوسطة والمناطق الحضرية وكوارث جيولوجية في المناطق الجبلية.







