الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

السبت، 12-02-2022 03:06 م

الصين .. اصابات اثر انفجار حافلة في مدينة شنيانغ

الشرطة-الصينية


الوكيل الإخباري-قالت صحيفة "Huangqiu shibao"الصينية، إن انفجارا وقع اليوم السبت في حافلة في مدينة شنيانغ (عاصمة مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين). وذكرت الصحيفة أن عدة أشخاص أصيبوا في الحادث.

اضافة اعلان


وقع الانفجار في الساعة 17:52 بالتوقيت المحلي في الصين (12:52 بتوقيت موسكو).


وسبق الانفجار صوت دوي قوي في المقصورة، وبعده دمرت موجة الانفجار، النوافذ وألحقت الضرر بالغطاء الخارجي للحافلة.

وتحقق الشرطة في أسباب وملابسات الحادث. ولم تذكر الشرطة العدد الدقيق للضحايا.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

f

اليمن.. التحالف يعلن قصف أهداف عسكرية في صنعاء

966

قطر تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى أوكرانيا إلا للضرورة

9

العراق: مقتل 3 إرهابيين بقصف جوي

8

الولايات المتحدة تسحب 160 جنديا من أوكرانيا

273859797_494221235604244_4054302626540681837_n

الفنان السوري عبدالحكيم قطيفان يعلن تحرير الطفل فواز وعودته إلى أهله - صور وتفاصيل

أخبار متعلقة
127-101828-china-issues-yellow-warning-snowstorms_700x400

الصين.. الأرصاد الجوية تصدر تحذيرا من العواصف الثلجية

nato_70_london

الأطلسي يرد على التعاون الصيني الروسي بدعوة الحلفاء للوحدة

61fe2a1042360462c32cdaa7

تايوان تحتج على مبدأ الصين الواحدة

ررر

عشرات القتلى والجرحى في حادث سير مروع بالمكسيك

61f3f5bc4c59b71ca56f5b71

انهيار جسر في بنسلفانيا قبل ساعات من زيارة بايدن

زلزال 3

زلزال بقوة 5.8 درجة في الصين