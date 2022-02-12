الصين .. اصابات اثر انفجار حافلة في مدينة شنيانغ

الوكيل الإخباري-قالت صحيفة "Huangqiu shibao"الصينية، إن انفجارا وقع اليوم السبت في حافلة في مدينة شنيانغ (عاصمة مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين). وذكرت الصحيفة أن عدة أشخاص أصيبوا في الحادث.

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وقع الانفجار في الساعة 17:52 بالتوقيت المحلي في الصين (12:52 بتوقيت موسكو).



وسبق الانفجار صوت دوي قوي في المقصورة، وبعده دمرت موجة الانفجار، النوافذ وألحقت الضرر بالغطاء الخارجي للحافلة.





وتحقق الشرطة في أسباب وملابسات الحادث. ولم تذكر الشرطة العدد الدقيق للضحايا.

روسيا اليوم