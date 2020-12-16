الأربعاء 16-12-2020
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الأربعاء، 16-12-2020 11:12 ص

الصين: افتتاح أضخم جسر معلق في العالم

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الوكيل الإخباري - بدأ تشغيل الجسر الذي يحتوي على أكبر امتداد معلق في العالم، فوق نهر جينان جينشا، جنوب غربي الصين.

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وواجه تشييد الجسر العملاق المعلق صعوبات تصميمية كبيرة بسبب ارتفاع مخاطر الزلازل والارتفاع العالي للمنطقة .


وذكرت وسائل الاعلام الصينية أن طول الجسر الرئيسي يبلغ 1386 متراً، ويبلغ ارتفاعه عن سطح النهر 330 متراً، ويصل امتداد الرافعة المستخدمة في المشروع أكثر من الف متر، وهي أكبر رافعة كابلات في العالم لبناء الجسور الجبلية.


يشار إلى أن المشروع اسهم في تشجيع تصدير المحاصيل الصناعية وتنشيط قطاع السياحة في المنطقة.


 




 

 


 

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