الصين: الأمطار الغزيرة تلحق أضرارا بـ 1.8 مليون شخص

الوكيل الاخباري- قالت الصين، اليوم الخميس، إن إجمالي 1.79 مليون شخص تضرروا في مقاطعة هونان وسط الصين من الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المقاطعة منذ بداية حزيران الحالي.

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وبحسب مسؤول في مقر السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة، فإن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، ولا يزال 3 مفقودين حتى مساء أمس.

وانهار أكثر من 2700 منزل أو تضررت على نحو خطير، كما تم إجلاء نحو 286 ألف شخص في المقاطعة.



وأطلقت المقاطعة استجابة طارئة للإغاثة من الكارثة يوم 2 حزيران، ووفرت خياما وأسرة مؤقتة وإمدادات أخرى للمناطق المتضررة، كما وفرت أموالا وإمدادات إغاثة مؤقتة، للتخفيف من آثار الأمطار.



وأضرت الأمطار بالمقاطعة كاملة تقريبا، وسجلت بعض محطات رصد هطول الأمطار مستويات تاريخية للهطول.

بترا