الخميس 09-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تحطم طائرة أمريكية تحمل مواد نووية في كاليفورنيا

تفاصيل جريمة بشعة ..مصري يقتل طفله بوحشية لسبب غريب

مصاب بجدري القرود يفر من مستشفى في المكسيك

ولي العهد: ثلاثٌة وعشرون عامًا على العهدِ معك سيّدي

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس

اختتام فعاليات مسابقة المحارب السنوية اليوم.. والفرق الأردنية تتصدر

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

الحكومة: قرابة ربع السكان في الأردن فقراء

الصين: الأمطار الغزيرة تلحق أضرارا بـ 1.8 مليون شخص

بيانات تظهر مدى استعداد الدول الأوروبية لموسم الشتاء القادم

الخميس، 09-06-2022 10:19 ص

الصين: الأمطار الغزيرة تلحق أضرارا بـ 1.8 مليون شخص

5fcf3d334c59b7661404292e


الوكيل الاخباري- قالت الصين، اليوم الخميس، إن إجمالي 1.79 مليون شخص تضرروا في مقاطعة هونان وسط الصين من الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المقاطعة منذ بداية حزيران الحالي.

اضافة اعلان


وبحسب مسؤول في مقر السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة، فإن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، ولا يزال 3 مفقودين حتى مساء أمس.
وانهار أكثر من 2700 منزل أو تضررت على نحو خطير، كما تم إجلاء نحو 286 ألف شخص في المقاطعة.


وأطلقت المقاطعة استجابة طارئة للإغاثة من الكارثة يوم 2 حزيران، ووفرت خياما وأسرة مؤقتة وإمدادات أخرى للمناطق المتضررة، كما وفرت أموالا وإمدادات إغاثة مؤقتة، للتخفيف من آثار الأمطار.


وأضرت الأمطار بالمقاطعة كاملة تقريبا، وسجلت بعض محطات رصد هطول الأمطار مستويات تاريخية للهطول.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
طائرة-أمريكية-محطمة-أرشيفية

تحطم طائرة أمريكية تحمل مواد نووية في كاليفورنيا

ef3f6af4-whatsapp-image-2022-05-23-at-8.05.42-pm

مصاب بجدري القرود يفر من مستشفى في المكسيك

62a1850242360403b97c11b2

بايدن مازحا: سأطلب العون من ترامب في هذه المهمة

نواب

إجراءات أكثر صرامة على اقتناء الأسلحة في أمريكا

8

تحطم طائرة عسكرية أميركية في كاليفورنيا

ككك

تعطل نظام العمل الآلي في مطار الكويت الدولي

أخبار متعلقة
1193099685

تحذير من تساقط غزير للامطار في الصين

ىى

توقيع اتفاقية إعفاءات من سمات الدخول بين العراق والصين

71063f70-57b1-4596-897b-5bac1b4c70d7

وزارة الدفاع الصينية تتهم سلاح الجو الكندي بالقيام بأعمال استفزازية

2017_8_10_18_38_8_755

الصين : تضرر أكثر من 14400 شخص من زلزال مقاطعة سيتشوان

2-16

تحذير أممي: الجفاف يهدد حياة أكثر من 7 ملايين شخص في الصومال

6298587a4c59b752364b3929

إيران تقترح رسميا على منظمة شنغهاي للتعاون اعتماد عملة موحدة