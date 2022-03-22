الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

الكلالدة: نحوّل المخالفات للضابطة العدلية

كريشان: ليس للحكومة أي علاقة بالانتخابات

البلبيسي: ندرس فتح مراكز تطعيم كورونا بعد الإفطار في رمضان

محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه

مستقلة الانتخاب تدعو للتبليغ عن المخالفات خلال عملية الاقتراع

راصد: 14% من مراكز الاقتراع شهدت تدفقا نشطا للناخبين

أقل من نصف مليون مقترع حتى الساعة 12 ظهراً - أرقام

المستقلة للانتخاب: التعامل مع عدد من التجاوزات خلال الاقتراع

الدرك: خطط أمنية لرصد ردود الفعل بعد إعلان نتائج الانتخابات

وزير الداخلية: الحكومة ستكون حازمة في التعامل مع مطلقي العيارات النارية

الثلاثاء، 22-03-2022 11:25 ص

الصين : الطائرة "المنكوبة" لا تقل أجانب ولا ناجين للان من الحادثة

chine2


الوكيل الإخباري-أعلن التلفزيون الصيني أنه لم يتم حتى الآن العثور على أي ناجين أو حتى جثث لركاب الطائرة الصينية المنكوبة التي تحطمت، الاثنين، في جنوب الصين وعلى متنها 132 شخصا.

وأضاف التلفزيون الرسمي أنه لم يكن هناك مواطنون أجانب على متن طائرة الركاب المنكوبة التابعة لشركة "تشاينا إيسترن".

اضافة اعلان

 

وذكرت "تشاينا ايسترن" أن سبب تحطم الطائرة "لا يزال قيد التحقيق"، ولم تقدم أي تفاصيل، لكنها أعربت عن "تعازيها الحارة لأهالي الركاب وأفراد الطاقم الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة".


وقالت مصلحة الطيران المدني الصينية: "في الوقت الحاضر، تأكد أن هذه الرحلة تحطمت"، مضيفة أنها قامت بتنشيط استجابة الطوارئ، و"أرسلت مجموعة عمل إلى مكان الحادث".


وذكرت أن الطائرة كانت تقل 123 راكبا و9 من أفراد طاقم الرحلة، وكان تقرير سابق لوسائل إعلام حكومية قد أفاد بأنه كان هناك 133 شخصا على متنها.

سكاي ينوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-03-22 at 2.43.11 AM

فيديو - لحظة سقوط الطائرة الصينية وعلى متنها 132 راكباً

38fa59b9-73c7-41d0-b6ab-89cd56aeacf7

الرئيس الأوكراني يقدم حلاً لوقف الحرب

thumb_47255_700_400_0_0_exact

السعودية .. استحداث مطار في الرياض قريباً

1186518

وزارة الحج والعمرة : خدمات المعتمرون والحجاج ستتطور لرقمية بالكامل

thumbs_b_c_3db011b0e5e057a6123cc37d5e026622

العراق .. مقتل جندي في هجوم لداعش شمالي البلاد

بحر

خطر كامن في البحر الأسود.. روسيا تحذر و أوكرانيا تنفي

أخبار متعلقة
173-004206-plane-crash-texas-fire-3

تحطم طائرة على متنها 132 راكبا في الصين

32022515212829257143

الجامعة العربية تدعو لمواجهة ظاهرة العداء للأجانب

12-03-19-834100608.jpg

تحطم طائرة ركاب مدنية في جزر القمر تقل 14 شخصا

6217800b423604167d7d9f87

تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصا

93-205332-air-accidents-in-algeria_700x400

امريكا .. مقتل 4 أشخاص بتحطم طائرة في هاواي

8

التحالف: 4 مصابين باعتراض مسيرة استهدفت مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في السعودية