الصين: العثور على حمض نووي لإنسان يعود إلى 160 ألف سنة

الوكيل الإخباري- عثر علماء صينيون على حمض نووي لإنسان "دينيسوفان" القديم، وهو سلالة منقرضة عاشت قبل نحو 160 ألف عام، شمال غربي الصين.

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وقال عضو فريق علماء الآثار من جامعة لانتشو الصينية تشانغ دونغ جيو في تصريح صحافي اليوم السبت، إن الفريق اكتشف حمضا نوويا "لميتوكوندريا دينيسوفان" في رواسب تعود لأواخر العصر البليستوسيني الأوسط ترسبت قبل 160 ألف عام، حيث جرى أخذ هذا الحمض النووي من كهف "بايشييا الكارستي" في هضبة "تشينغهاي التبت" الصينية.



وأضاف جيو أن الكشف يقدم دليلا على أن إنسان "دينيسوفان" سكن الكهوف، وكان له وجود طويل الأمد في هضبة تشينغهاي التبت، ما يشير إلى أنه تكيف مع الحياة على ارتفاعات عالية، وربما ساهم هذا التكيف في ظهور الإنسان الحديث على الهضبة.



