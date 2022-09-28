الصين: العثور على دار قديمة لسك العملة المعدنية

الوكيل الإخباري- عثر علماء الآثار الصينيون في قرية تشوالونغ القريبة من مدينة شيان (مركز محافظة شانسي) على دار قديمة لسك النقود المعدنية، و أفران صهر المعادن وقوالب صب.

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واشارت وكالة الانباء الصينية الرسمية، إلى أن هذه الدار تعود لعهد إمبراطورية هان (206 قبل الميلاد -220 ميلادية).



ويعتقد علماء الآثار، أن هذه الدار كانت تعمل لغاية استلام الإمبراطور وانغ مانغ السلطة، الذي قطع لفترة زمنية قصيرة حكم سلالة هان.



ويقول الباحث في معهد علم الآثار التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، تشانغ جيان فنغ، إن هذه الدار كانت أهم مركز وطني لسك فئات مختلفة من العملات المعدنية خلال هذه الفترة.



وعثر العلماء خلال عمليات التنقيب على العديد من الأشياء والقطع الأثرية، ذات أهمية كبيرة لدراسة تكنولوجيا صنع العملات المعدنية والتداول النقدي والتغيرات في السياسة النقدية والاقتصادية في ذلك الوقت بشكل عام.

يذكر أن إمبراطورية هان كانت واحدة من أقوى تشكيلات الدولة في الصين في العصور القديمة.

بترا