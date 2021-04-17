الصين: المحادثات النووية ستستمر مع إيران

الوكيل الإخباري- قال مبعوث الصين للمحادثات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران، إن المحادثات ستتواصل، وإن بقية أطراف الاتفاق، اتفقت على تسريع العمل بشأن قضايا، من بينها العقوبات التي سترفعها الولايات المتحدة.



وقال وانغ تشون سفير الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحفيين، بعد اجتماع بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق المبرم عام 2015: ”سنواصل. اتفقت كل الأطراف على تسريع الوتيرة بشكل أكبر، في الأيام المقبلة، من خلال الانخراط في عمل أكثر موضوعية وشمولا، فيما يتعلق برفع العقوبات، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الصلة“.

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المصدر: إرم