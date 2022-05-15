الصين : المنطاد العائم المطوّر ذاتيا يصل إلى ارتفاع قياسي

الوكيل الاخباري - قالت الصين، اليوم الأحد، إن المنطاد العائم الوطني المطور ذاتيا، والمصمم لمراقبة الغلاف الجوي، وصل إلى ارتفاع قياسي بلغ 9032 مترا في منطقة التبت ذاتية الحكم.



ويبلغ حجم المنطاد العائم "جيمو رقم 1" والذي طوره معهد أبحاث معلومات الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، 9060 مترا مكعبا.



ويمكن للمنطاد العائم جمع البيانات على ارتفاعات عالية، والتي تُستخدم لتتبع دورة المياه الإقليمية ومراقبة التغيرات في تكوين الغلاف الجوي.

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