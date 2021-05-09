الصين : بقايا الصاروخ سقطت في المحيط الهندي

الوكيل الإخباري - أعلنت الصين أن بقايا صاروخها "لونغ مارش 5بي" سقطت في المحيط الهندي اليوم الأحد وأن معظم مكوناته دمرت فور دخوله الغلاف الجوي للأرض.

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وقال مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني إن أجزاء من الصاروخ دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحا بتوقيت بكين (02:24 بتوقيت غرينتش) وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.



وتضع الإحداثيات نقطة الارتطام في المحيط الهندي جنوب غربي الهند وسريلانكا.



وأكد المكتب أن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي.



وانطلق الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، حاملا على متنه مركبة "تيانهي" غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية مدارية.

المصدر : روسيا اليوم