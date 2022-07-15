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الجمعة، 15-07-2022 10:22 ص

الصين: بناء مركز دولي للتربية الزراعية

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الوكيل الإخباري - قالت الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، أنه سيتم بناء مركز دولي للتربية الزراعية في مقاطعة هاينان الاستوائية بجنوبي الصين، بهدف مواجهة التحدي العالمي المتمثل في تغير المناخ وضمان الأمن الغذائي.

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ووقعت الأكاديمية، والمعهد الدولي لأبحاث الأرز، والمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح، أمس الخميس على إتفاقية تعاون لتأسيس مركز التربية في مجمع للعلوم والتكنولوجيا في مدينة سانيا بمقاطعة هاينان.


وقال رئيس الأكاديمية وو كونغ مينغ، إن التعاون الدولي سيفضي إلى استكشاف واستخدام موارد الجينات لمنظمات البحث، وأبحاث التربية البيولوجية، والتدريب الفني، وابتكار صناعة البذور العالمية.


وأضافت الأكاديمية أنه ومن خلال الاستفادة من سياسة ميناء التجارة الحرة في هاينان ومزايا سانيا في التربية الزراعية، سيقوم مركز التربية الدولي بدمج موارد أبحاث التربية، وإنشاء نظام تربية جديد، وتعزيز ابتكار البحث العلمي للمساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد، والمجتمع، والإيكولوجيا.


و أطلقت وزارة الزراعة والشؤون الريفية مؤخرا، أيضا مختبرا رئيسا لتحرير الجينات، وابتكارها واستخدامها في مجمع العلوم والتكنولوجيا.


وسيجمع المختبر المذكور مزايا تحرير الجينات في الأكاديمية، ويطور نظاما لتحرير الجينات مع حقوق ملكية فكرية مستقلة في الصين، ويربي أنواعا جديدة من المحاصيل، ويبني سلسلة صناعية جديدة.

 

كما سيعمل أيضا على تحسين القدرة الابتكارية الأصلية لصناعة البذور البيولوجية ويوفر ضمانا قويا لصناعة البذور الوطنية والأمن الغذائي.

 

بترا

 




 

 


 

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