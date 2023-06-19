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الإثنين، 19-06-2023 11:00 ص

الصين تبلغ بلينكن: أمامكم خياران لا ثالث لهما

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الوكيل الاخباري- أبلغت الصين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنها لن تقدم "أي تنازلات" بشأن تايوان، مشددة على أن على الصين والولايات المتحدة الاختيار بين "التعاون أو الخلاف".

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جاء ذلك خلال لقاء بلينكن اليوم الاثنين في بكين كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، في زيارة نادرا ما تحصل وتهدف إلى تهدئة التوتر بين البلدين.

وأكد وانغ يي لبلينكن أن بلاده لن تقدم "أي تنازلات" بشأن تايوان، على ما ذكر تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي، مضيفا أنه "على هذا الصعيد لا مجال لدى الصين للتسوية أو التنازل. يجب على الولايات المتحدة أن تحترم فعلا مبدأ الصين الواحدة واحترام سيادة الصين وسلامة أراضيها".

كما أكد وانغ يي ضرورة اختيار بكين وواشنطن بين "الحوار والمواجهة، وبين التعاون والخلاف". 

وكان بلينكن، وهو أعلى مسؤول أمريكي يزور بكين منذ حوالي 5 سنوات، التقى أمس الأحد نظيره الصيني تشين غانغ مدة 7 ساعات ونصف الساعة. واتفق الطرفان على الإبقاء على التواصل لتجنب أي خلاف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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