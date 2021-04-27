الصين تتخذ خطوات لمواجهة تغير المناخ

الوكيل الإخباري - ذكر مسؤول صيني من وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، أن الصين ستتخذ خطوات ثابتة لخفض كثافة الكربون الخاصة بها بشكل أكبر ومواجهة تغير المناخ.

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وقال لي قاو، مسؤول التغير المناخي في وزارة البيئة، خلال مؤتمر صحفي، إن البلاد تخطط لوضع قانون خاص بتغير المناخ.



وأضاف لي أنه "يجب القول إننا نعتقد أن توقيت سن القانون جيد الآن، حيث تم وضع أساس ما في وقت سابق".



وقال إن الصين أدرجت خفض كثافة الكربون كهدف ملزم في خطتها الخمسية الأخيرة، مشيرا إلى أن كثافة الكربون في البلاد انخفضت بنسبة 16.3 بالمائة من عام 2011 إلى عام 2015 وانخفضت بنسبة 18.8 بالمائة من عام 2016 إلى عام 2020.



وأشار لي إلى أنه بنهاية عام 2020، خفضت الصين كثافة الكربون بنسبة 48.4 بالمائة، لتصل إلى هدفها المحدد في عام 2009 بخفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 45 بالمائة بحلول عام 2020 عن المستوى في عام 2005 قبل الموعد المحدد.



وأضاف المسؤول أنه خلال الخطة الخمسية الـ14 (2021 - 2025) في البلاد، ستتخذ الصين خطوات لتنفيذ الأهداف الملزمة للحد من كثافة الكربون وتقديم الحكمة الصينية لتعزيز نظام عادل ومنصف للحوكمة البيئية العالمية من أجل التعاون المربح لكل الأطراف، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".

سبوتنيك عربي