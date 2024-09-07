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فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساءً عن هذه المناطق غداً - اسماء
المعايطة يستقبل بعثة جامعة الدول العربية للمراقبة على الانتخابات
إصدار العدد الأول من مجلة المهندس الكيميائي الأردني العربي
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تعرف على عقوبة الاستيلاء على صندوق الاقتراع
3 أشهر حبس لمن ادعى العجز عن الكتابة أو حمل سلاحا أثناء الاقتراع
وزارة التربية تحذر الطلاب من الغياب
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13 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة
والدة أسير بغزة: نتنياهو قرر دفن ابني بالأنفاق
24 شهيدا منذ فجر اليوم في غزة
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النعيمات: سنعود من ماليزيا بنقاط المباراة كاملة
البرازيل تهزم الإكوادور وتستعيد توازنها في تصفيات مونديال 2026
أحمد هندي يظفر ببرونزية دفع الكرة الحديدية في بارالمبيك باريس
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البوتاس العربية" تُصــــــــدّر أكبر شحنة بوتاس إلى أوروبا في تاريخها
إطلاق مركز التصميم والهندسة الجديد ل"إنترناشيونال كونسلتنتس" في عمّان
سامسونج تُبرز قوة الذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل متصل للجميع في معرض IFA 2024
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