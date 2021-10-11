الصين تتهم الهند بإعاقة تسوية قضية الحدود

الوكيل الاخباري- قال لونغ شاوهوا المتحدث باسم قيادة المنطقة الغربية في الجيش الصيني، إن مطالب الهند عديمة الأساس، تخلق صعوبات في المفاوضات الثنائية بشأن القضايا الحدودية.



وذكر المتحدث أن الجانبين، عقدا الجولة الثالثة عشرة من المفاوضات الحدودية يوم الأحد في منطقة تشوشول مولدو.



وأضاف: "خلال المفاوضات، بذل الجانب الصيني جهودا كبيرة للمساعدة في تخفيف وانفراج الوضع على الحدود واستعرض بشكل كامل، مدى صدق نواياه. لكن مع ذلك، يواصل الجانب الهندي الإصرار على مطالب غير معقولة وغير واقعية، مما يجعل المفاوضات أكثر تعقيدا".

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المصدر: روسيا اليوم