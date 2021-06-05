السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

تقرير الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية

غرد للأردن الذي تتمناه .. لوطن مثالي

' الخارجية ' تعلق على الإفراج عن أردني من سجون الاحتلال

مأدبا: تحويل 7 محطات مياه للقضاء

مصرف لبنان يلزم البنوك بصرف 400 دولار للعملاء شهريًا

روسيا تدعم سلاح البحرية في جيشها بسفن جديدة متعددة الاستخدامات

حادثتان أثارت الرأي العام في المملكة الأسبوع الماضي

بعد 20 عاما ونصف .. سلطات الاحتلال تفرج غدا عن أقدم الأسرى الأردنيين

لأول مرة في المملكة .. 207 آلاف متقدم لاختبار الثانوية العامة

أسعار الذهب السبت 5/6/2021

السبت، 05-06-2021 09:27 ص

الصين تتوعد بالرد على حظر بايدن الاستثمار بشركات صينية

60bb0a194236044f2345276f


الوكيل الاخباري- دانت وزارة الخارجية الصينية توقيع الرئيس الأمريكي أمرا بحظر الاستثمار في عشرات الشركات الصينية، مؤكدة أن بكين ستتخذ إجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها.

اضافة اعلان
 

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده تعارض قرار بايدن، مضيفا أن "الحكومة الأمريكية تعمم مفهوم الأمن القومي، وتسيء استغلال سلطة الدولة وتقمع بلا ضمير الشركات الصينية وتقيدها".

وأوضح وانغ أن ما قام به الجانب الأمريكي قوض قواعد السوق ونظامها، وأضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية وكذلك مصالح المستثمرين العالميين بما في ذلك مصالح المستثمرين الأمريكيين. وحض الإدارة الأمريكية على سحب القرار وتوفير بيئة تجارية واستثمارية عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الصينية.

وأضاف وانغ أن "الصين ستتخذ الإجراءات الضرورية لتحمي بشكل حازم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع أمرا تنفيذيا الخميس الماضي يضع 59 شركة صينية على القائمة السوداء ويحظر على الكيانات الأمريكية الاستثمار فيها.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60b9fb4d42360459616ee827

روسيا تدعم سلاح البحرية في جيشها بسفن جديدة متعددة الاستخدامات

منجم

الصين... مصرع شخص و7 مفقودين إثر انفجار

60bb1bce4c59b7172b542805

الزعيم الكوري الشمالي في أول ظهور علني له منذ شهر

1028035037_0_103_2600_1510_1000x541_80_0_0_94c33571fea0eda76809d3bbf3ca1f43

روسيا وقطر توقعان عدداًً من الاتفاقيات

1

دولة إفريقية تهدد تويتر بالحظر

1

مصر.. كراكة عملاقة جديدة لتوسعة قناة السويس

أخبار متعلقة
60b5bb354c59b733ea1bfa38

الرئيس الصيني يعلن تقديم مساعدات لسوريا

60a8c4514c59b71e3348253c

الصين تحاكم أستراليا بتهمة التجسس

60a5fc4e423604346878d462

بكين تتهم سفينة حربية أمريكية بانتهاك مياهها الإقليمية وواشنطن ترد

127-095357-76cb4af3-fba8-46d0-a4fd-cdec9e565ac3

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة المحيطات

5202115124627380142277

أميركا: بايدن يؤيد وقف إطلاق النار بغزة

6093b2e24c59b7517d4474fa

مسؤول عسكري أمريكي يحذر من التوغل الصيني في إفريقيا