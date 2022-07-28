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الخميس، 28-07-2022 12:41 م

الصين تجدد الانذار من العواصف المطيرة

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الوكيل الإخباري - جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، اليوم الخميس، إصدار إنذار باللون الأزرق لمواجهة العواصف المطيرة المتوقعة في بعض أجزاء البلاد.

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وتوقع المركز أن تجتاح عواصف مطيرة أجزاء من منغوليا الداخلية وهيلو نغجيانغ وجيلين ولياونينغ وشاندونغ وآنهوي وجيانغسو وهوبي وهونان وقويتشو، من الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم غد الجمعة، حيث ستشهد بعض هذه المناطق هطولات مطرية يصل منسوبها إلى 180 مليمتراً.


ويحتمل أن تشهد بعض المناطق كذلك هطولا لأمطار غزيرة قصيرة الأمد يتجاوز منسوبها 70 مليمتراً/ ساعة، وستكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة.


ونصح المركز الحكومات المحلية باتخاذ الاستعدادات المناسبة، وفحص أنظمة تصريف المياه في المدن والأراضي الزراعية وأحواض الأسماك، محذرا السائقين من الفيضانات والاختناقات المرورية، في حين طلب من المدارس ورياض الأطفال اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامتهم.

 

ويتألف نظام إنذار الطقس من أربعة مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر الإنذار الأكثر شدة، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

 

بترا

 




 

 


 

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