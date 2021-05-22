السبت 22-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

يوم الانتصار الفلسطيني في الأردن أشبه بـ ' عرس للعروبة ' - صور

شاهد - نيوزيلندا تتضامن بطريقتها الخاصة مع أهالي غزة

حجاوي لـ الوكيل : المولّدات لعبت دورا في تلاشي الخطر عن المستشفيات

وفيات السبت 22/5/2021

طفلة غزة .. سارة لازم تتعالج يشعل تويتر

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من القدس

التربية تعلن برنامج الاختبارات النهائية لطلبة المدارس

أسعار الذهب السبت 22/5/2021

الهند.. إصابات كورونا تتراجع والوفيات تتجاوز 4 آلاف خلال 24 ساعة

كندا تمدد الحظر على الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان حتى 21 حزيران

السبت، 22-05-2021 12:03 م

الصين تحاكم أستراليا بتهمة التجسس

60a8c4514c59b71e3348253c


الوكيل الإخباري- يواجه كاتب ورجل أعمال أسترالي المحاكمة في بكين الأسبوع المقبل بتهمة التجسس، ما يسلط الضوء على أبرز الخلافات التي دفعت العلاقات بين الصين وأستراليا إلى عنق الزجاجة.

اضافة اعلان
 

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، في بيان، إن محاكمة رجل الأعمال يانغ هنغ جون 56 عاما من المقرر إجراؤها يوم الخميس، بعد أكثر من عامين من اعتقاله في الصين في أوائل عام 2019.

ولفتت الوزيرة في بيانها إلى أنه "على الرغم من الطلبات المتكررة من قبل المسؤولين الأستراليين، لم تقدم السلطات الصينية أي تفسير أو دليل للتهم الموجهة إلى يانغ.. لقد نقلنا إلى السلطات الصينية، بعبارات واضحة مخاوفنا بشأن معاملة يانغ وعدم وجود عدالة إجرائية في كيفية إدارة قضيته".

ووفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" فإنه على الرغم من طلب الحكومة الأسترالية إرسال دبلوماسيين لمراقبة جلسة الاستماع، فإنه من المرجح أن يحاكم السيد يانغ سرا.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
صصصصصصصصصصص

خبير عسكري روسي يكشف عن مصدر صواريخ حماس

60394a5542360415587cad82

وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى الشرق الأوسط في الأيام القليلة المقبلة

1044447412_0_0_2804_1516_1000x541_80_0_0_e770257ab3adfd940e0ee65db4155d4c

الكونغو: اختبار لقاح فيكتور ضد فيروس إيبولا

19_2021-637541049808327471-832

بلينكن: استمرار التعاون مع تركيا

م2

شاهد - نيوزيلندا تتضامن بطريقتها الخاصة مع أهالي غزة

23120132

روحاني: تلاحم الفلسطينيين ووحدتهم شكل انتصارا كبيرا

أخبار متعلقة
60a5fc4e423604346878d462

بكين تتهم سفينة حربية أمريكية بانتهاك مياهها الإقليمية وواشنطن ترد

127-095357-76cb4af3-fba8-46d0-a4fd-cdec9e565ac3

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة المحيطات

6093b2e24c59b7517d4474fa

مسؤول عسكري أمريكي يحذر من التوغل الصيني في إفريقيا

84

بلينكن: الصين تنتهج سلوكا عدوانيا

608914b842360411c42e6bed

كوريا الشمالية تستأنف الحضور في المدارس جزئيا

60890b664c59b71e364c6f46

البرلمان الإيراني يستدعي ظريف بسبب التسجيل الصوتي