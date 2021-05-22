الصين تحاكم أستراليا بتهمة التجسس

الوكيل الإخباري- يواجه كاتب ورجل أعمال أسترالي المحاكمة في بكين الأسبوع المقبل بتهمة التجسس، ما يسلط الضوء على أبرز الخلافات التي دفعت العلاقات بين الصين وأستراليا إلى عنق الزجاجة.

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وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، في بيان، إن محاكمة رجل الأعمال يانغ هنغ جون 56 عاما من المقرر إجراؤها يوم الخميس، بعد أكثر من عامين من اعتقاله في الصين في أوائل عام 2019.



ولفتت الوزيرة في بيانها إلى أنه "على الرغم من الطلبات المتكررة من قبل المسؤولين الأستراليين، لم تقدم السلطات الصينية أي تفسير أو دليل للتهم الموجهة إلى يانغ.. لقد نقلنا إلى السلطات الصينية، بعبارات واضحة مخاوفنا بشأن معاملة يانغ وعدم وجود عدالة إجرائية في كيفية إدارة قضيته".



ووفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" فإنه على الرغم من طلب الحكومة الأسترالية إرسال دبلوماسيين لمراقبة جلسة الاستماع، فإنه من المرجح أن يحاكم السيد يانغ سرا.

المصدر: روسيااليوم