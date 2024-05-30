الصين تحذر من مخاطر نشر صواريخ أمريكية في الفلبين

الوكيل الإخباري - حذر الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الصينية وو تشيان من نشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى "تايفون" المضادة للطائرات في الفلبين، وقال إنه يهدد بمخاطر عسكرية هائلة في المنطقة.



جاء ذلك وفقا لتصريحات وو تشيان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، حيث تابع: "إن تصرفات الولايات المتحدة والفلبين وضعت المنطقة بأكملها في مرمى نيران المدفعية الأمريكية، وجلبت مخاطر عسكرية هائلة للمنطقة، وأثرت بشكل خطير على هيكل الأمن الإقليمي وقوضت السلام والاستقرار الإقليميين".

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ووفقا له، نشرت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا نظاما صاروخيا متوسط المدى في الفلبين بحجة التدريبات العسكرية، وهي الحالة الأولى من نوعها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ نهاية الحرب الباردة.

RT