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الخميس، 07-01-2021 11:00 ص

الصين تحظر استيراد الدواجن الفرنسية بسبب انفلونزا الطيور

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الوكيل الاخباري - بدأت الصين تنفيذ حظر على واردات الطيور الداجنة والمنتجات ذات الصلة من فرنسا، حيث تم الإبلاغ عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور "إتش5 إن 8" شديد العدوى.

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وذكرت الهيئة العامة الصينية للجمارك ووزارة الزراعة والشؤون الريفية، في بيان مشترك اليوم الخميس، أنه اعتبارا من الخامس من كانون الثاني الحالي تم حظر إرسال أو إحضار الدواجن الفرنسية والمنتجات ذات الصلة إلى الصين، وسيتم إعادة أو إتلاف أي من هذه الأصناف.


كما حث البيان الجمارك وسلطات الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها في الصين، على تكثيف إجراءات الوقاية من مثل هذه الواردات.

 

--(بترا)

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