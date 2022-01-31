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الإثنين، 31-01-2022 08:42 ص

الصين تحظر بيع النسخ المطابقة للقطع الأصلية من النقوش الحجرية الاثرية

الصين علم


الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة التراث الثقافي الوطني الصينية بدءا من اليوم الاثنين عن حظر بيع النسخ المطابقة للقطع الأصلية من النقوش الحجرية المدرجة كآثار ثقافية وطنية.

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وقالت الهيئة في بيان صحفي إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الآثار الثقافية، ما استدعى الطلب من المتاحف ومؤسسات حماية الآثار الثقافية التوقف عن بيع النسخ المطابقة للقطع الأصلية في مجموعاتها ووضعها في سجل للحفظ، والتوقف عن صنع المزيد منها.


وأشارت الهيئة إلى أنه لا ينبغي استخدام تلك النسخ كهدايا من قبل أية مؤسسة أو فرد.


يذكر أن الصين تقوم عادة بنسخ بعض النقوش الحجرية والخزفيات وبعض الكنوز الأثرية المكاشفة، كنسخة طبق الأصل وتعرضها للبيع للمواطنين بقصد الاقتناء أو الزينة وتبادل الهدايا .

 

بترا


 




 

 


 

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