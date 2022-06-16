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الخميس، 16-06-2022 08:59 ص

الصين تحقق إنجازات كبيرة في خفض انبعاثات الكربون

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الوكيل الإخباري - أعلنت الصين عن تحقيق إنجازات كبيرة في خفض انبعاثات الكربون، حيث انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50.3 بالمئة في العام الماضي 2021، مقارنة بالعام 2005.

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وقال نائب وزير الإيكولوجيا والبيئة تشاو ينغ مين، خلال نشاط أُقيم بمناسبة اليوم الوطني لخفض الكربون، إن نسبة استخدام الفحم في إجمالي استهلاك الطاقة المختلطة في الصين انخفضت في العام الماضي إلى 56 بالمئة مقارنة بـ 72.4 بالمئة المسجلة في العام 2005.

 

وشكّلت الطاقة غير الأحفورية حوالي 16.6 بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين في العام الماضي، بينما شكّلت الطاقة المركبة من الطاقة المتجددة نسبة 44.8 بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد.

 

وذكر المسؤول الصيني، إن بلاده أيضاً تصدّرت العالم في مجال توليد طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، حيث تجاوزت القدرة المركبة لهما 300 مليون كيلو واط في العام الماضي 2021.

 

وخلال نفس الفترة، بلغ حجم تجارة سوق الكربون الوطني في الصين 179 مليون طن، بينما بلغ إجمالي حجم التداول أكثر من 7.66 مليار يوان (1.13 مليار دولار أميركي).


وأشار إلى أن الصين تعمل باستمرار على تحسين التكيف مع تغير المناخ والوعي العام بحياة منخفضة الكربون، مؤكداً أن البلاد ستبذل المزيد من الجهود لتنسيق خفض انبعاثات الكربون مع تخضير الأراضي والتنمية الاقتصادية.

 

وأعلنت الصين عن اليوم الوطني لخفض الكربون في العام 2012 لتشجيع المجتمع على المشاركة في مبادرات الكربون المنخفض والأخضر.

 

بترا

 




 

 


 

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