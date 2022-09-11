الصين تختبر بنجاح طائرة إطفاء برمائية عملاقة

الوكيل الإخباري - نجحت الصين في اختبار ثاني طائرة إطفاء برمائية عملاقة من طراز "إيه جي 600 إم" يمكن استخدامها في إطفاء حرائق الغابات الضخمة.

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وستنتج الصين أربعة نماذج أولية للطائرة "ايه جي 600 ام"، وهي نموذج كامل التكوين لمكافحة الحرائق ينتمي إلى عائلة الطائرات البرمائية الكبيرة لتنفيذ مهام اختبار الطيران، حسبما أعلن مطورها أخيرا.



وأكمل النموذج الأولي الثاني من طائرة الإطفاء" إيه جي 600 ام"، أول مهمة اختبار طيران له يوم السبت الماضي في مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ بجنوبي البلاد، حسبما قالت الشركة الصينية لصناعة الطيران.



وقالت الشركة إن الطائرة قامت بأداء جيد وعملت جميع أنظمتها بشكل مستقر خلال الرحلة التي استمرت لمدة 22 دقيقة.



وستخضع الطائرة بعد ذلك لاختبارات طيران أخرى مثل جمع المياه وإلقائها، الأمر الذي يعد من المهمات الرئيسية لطائرة الإطفاء البرمائية.



وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يخضع النموذجان الأوليان الثالث والرابع للطائرة، لأول اختبار طيران لهما خلال تشرين الثاني المقبل وفي مطلع عام 2023، على التوالي.



وقد طورت الشركة عائلة الطائرة البرمائية الكبيرة "إيه جي 600" التي تعرف باسم كونلونغ، لتلبية حاجات مهام الإطفاء و الإنقاذ البحري، فضلا عن عمليات إنقاذ حاسمة أخرى في حالات الطوارئ.



بترا