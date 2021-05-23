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الأحد، 23-05-2021 09:13 ص

الصين تختبر نظام دفاع جوي جديدا

الصين


الوكيل الإخباري - ظهرت، على الإنترنت، صور اختبارات لنظام دفاع جوي جديد في الصين وهو مدفع دوار فيه 20 سبطانة.

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تم نشر الصور لأول مرة على خدمة Weibo الصينية، وهي تظهر أن النظام قد اجتاز بالفعل ثلاث مراحل على الأقل من الاختبارات القتالية - في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار وأبريل/نيسان من هذا العام، حسب موقع "درايف".


لا يوجد معلومات عن خصائص النظام - العيار، معدل إطلاق النار. من الواضح أنه مصنوع وفقًا لنظام بندقية غاتلينغ، مثل هذا السلاح عادة لديه معدل إطلاق نار مرتفع، حتى بالمقارنة مع التصميمات الأخرى متعددة السبطانات.


تظهر الصور أن منصة الإطلاق تشبه الأنظمة الدفاع البحرية الأخرى. تستخدم الصين في سفنها الحربية نظامين متعددي السبطانات من تصميمها الخاص - مجمع المدفعية تايب 730 بسبعة سبطانات عيار 30 ملم وتايب 1130 مع 11 سبطانة من نفس العيار. معدل إطلاق النار في الأول هو ستة آلاف طلقة في الدقيقة، والثاني - ما لا يقل عن 10 آلاف طلقة في الدقيقة، وهو في الوقت الحالي أقوى المدافع المضادة للطائرات الصينية.


من المحتمل أن يطلق المدفع الجديد ذو الـ20 سبطانة عدة آلاف من الطلقات في الدقيقة، أي أكثر من تايب 1130.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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