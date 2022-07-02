الصين تخفف القيود على دخول الاميركيين والاجانب إليها

الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلام اليوم السبت، ان السفارة الصينية في واشنطن أصدرت إشعارات في وقت متأخر من مساء الجمعة، تفيد بأن الصين ستخفف القيود المفروضة على دخول الأميركيين إلى البلاد، كما ستسمح بدخولهم إذا قدموا من دولة ثالثة، في تسهيل للقواعد التي تفرضها بكين للحد من انتشار كورونا.

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وأدت سياسة "صفر كوفيد" التي تنتهجها الصين للحد من المخاطر المتمثلة في وصول مسافرين مصابين بالفيروس من الخارج، إلى العديد من العوائق أمام السفر الدولي بدءا من القيود المفروضة على إصدار جوازات السفر وتجديدها للمواطنين الصينيين، وصولا إلى متطلبات الحجر الصحي الصارمة عند الوصول.



ووفقا لبيان صدر اخيرا، فإنه يمكن للأميركيين الذين لديهم نتائج اختبار كوفيد سلبية حديثة ويتطلعون إلى دخول الصين، التقدم للحصول على رمز صحي أخضر واستلامه للسفر من الولايات المتحدة أو دولة ثالثة.



وفي الماضي، كانت السفارة تمنح الرموز الصحية فقط للمواطنين الأميركيين القادمين مباشرة من الولايات المتحدة.



وخففت الصين مؤخرا ، نفس القيود المفروضة على مواطني الدول الأخرى.

بترا