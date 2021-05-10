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الإثنين، 10-05-2021 02:57 م

الصين تدافع عن تعاملها مع الصاروخ التائه

صار
توضيحية


الوكيل الإخباري - دافعت الحكومة الصينية عن أسلوب تعاملها مع الصاروخ الفضائي الذي احترق فوق المحيط الهندي، وقالت الاثنين إنها تتبع معايير مختلفة عن الولايات المتحدة وبرامج الفضاء الأخرى.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن "الصين كانت تتابع عن كثب مساره وأصدرت بيانات بشأن حالة العودة مقدما".

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وأضافت: "لم ترد أنباء عن وقوع أضرار على الأرض. تشارك الصين أيضا نتائج تنبؤات العودة من خلال آليات التعاون الدولي".

 

واشتكت هوا من أن بكين تُعامل بشكل غير عادل، مشيرة إلى رد الفعل على حطام صاروخ أطلقته شركة الفضاء الأمريكية "سبيس إكس" وسقط على الأرض في واشنطن وعلى ساحل أوريغون في مارس.


واتهم مدير وكالة الفضاء الأمريكية وآخرون بكين بالتصرف بتهور من خلال السماح لصاروخها بالسقوط على الأرض الأحد وهو خارج نطاق السيطرة على ما يبدو، بعد حمل محطة فضاء إلى المدار.


وقالت وكالة الفضاء الصينية إن معظم المرحلة الرئيسية التي يبلغ طولها 30 مترا لصاروخ "لونغ مارش 5 بي" احترقت فوق جزر المالديف.


وحمل الصاروخ الجزء الرئيسي من محطة الفضاء الصينية إلى المدار في 29 أبريل، وتخطط الصين لإطلاق 10 عمليات أخرى لاستكمال بناء المحطة.


عادة ما تسقط الصواريخ على الأرض بعد وقت قصير من إقلاعها. ولم تذكر وكالة الفضاء الصينية سبب إرسال "لونغ مارش" مؤقتا إلى المدار.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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