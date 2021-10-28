الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

أمن الدولة تمهل 56 متهماً لتسليم أنفسهم

الصين تدعو للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي

القوات المسلحة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد - رابط

19 ألفا و195 إصابة كورونا نشطة في الاردن

رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري: بريطانيا دولة رئيسية في أوروبا والعالم

الأرصاد الجوية : حالة عدم استقرار جوي في المملكة

التوقيت الشتوي في المملكة يبدأ ليلة اليوم الخميس

الصحة العالمية تحذر من دلتا العنيد.. هؤلاء في خطر

مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس 2021/10/28

اجتماع لبحث تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية عبر سوريا

الخميس، 28-10-2021 09:07 ص

الصين تدعو للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي

1045900589


الوكيل الاخباري- دعت الصين إلى الحفاظ على السلام والاستقرار وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وكذلك التحليق فوقه بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أثناء حضوره قمة شرق آسيا السادسة عشرة، إن حوالي 60 بالمئة من تجارة الصين تمر عبر بحر الصين الجنوبي، وإن السلام والاستقرار في هذه المنطقة مهمان لمصالح الصين الحيوية.

 

واوضح أن الصين ملتزمة بمسار التنمية السلمية، وبوصفها طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تعاملت الصين ودول آسيان دائما بشكل صحيح مع قضية بحر الصين الجنوبي على أساس الاحترام المتبادل ووفقا للقوانين الدولية، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعلى ضوء الواقع الإقليمي.


ودعا إلى احترام الجهود التي تبذلها دول المنطقة في الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، وأن تدعم جميع الأطراف ذلك.

 

المصدر: بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
دمشق

سوريا .. اندلاع حريق هائل في دمشق - فيديو

ليبيا

ليبيا..إحالة العشرات إلى النائب العام لدخولهم البلاد بشكل غير شرعي

شيخ2

بالفيديو.. أمير قطر يقلب ردائه على الملأ ويرتديه بالمقلوب

نازحين

الأمم المتحدة: عدد النازحين بسبب النزاعات في العالم يبلغ 48 مليون شخص

61794a1f42360403de216b58

استمرار الإغلاق في شرق السودان بسب مسار الشرق

مطار-الخرطوم-810x525

استئناف رحلات الطيران من وإلى مطار الخرطوم مساء الأربعاء

أخبار متعلقة
61739a6a4236041b17125fed

انفجار مصنع كيماويات في الصين

889a35e3-0bb7-493e-8cbc-c9a12c0447d3

الكوارث الطبيعية تكبد الصين 44 مليار دولار اميركي

616134af4236040aad7b0966

تايوان ردا على تصريحات الرئيس الصيني: مستقبلنا بيد شعبنا

1625918012918

الرئيس العراقي يحذر من أزمة مناخ مستقبلية

615d24104c59b772885c8c5a

تايوان: التوتر مع الصين عند أسوأ مستوياته منذ 40 عاما

61532a244c59b74e242330b2

الصين: على بريطانيا إعادة بناء علاقتها معنا