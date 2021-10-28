الصين تدعو للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي

الوكيل الاخباري- دعت الصين إلى الحفاظ على السلام والاستقرار وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وكذلك التحليق فوقه بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

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وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أثناء حضوره قمة شرق آسيا السادسة عشرة، إن حوالي 60 بالمئة من تجارة الصين تمر عبر بحر الصين الجنوبي، وإن السلام والاستقرار في هذه المنطقة مهمان لمصالح الصين الحيوية.

واوضح أن الصين ملتزمة بمسار التنمية السلمية، وبوصفها طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تعاملت الصين ودول آسيان دائما بشكل صحيح مع قضية بحر الصين الجنوبي على أساس الاحترام المتبادل ووفقا للقوانين الدولية، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعلى ضوء الواقع الإقليمي.



ودعا إلى احترام الجهود التي تبذلها دول المنطقة في الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، وأن تدعم جميع الأطراف ذلك.

المصدر: بترا