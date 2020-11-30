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الإثنين، 30-11-2020 03:12 م

داعية إلى إجراء تحقيق شامل

الصين تدين اغتيال فخري زادة

صين
علم الصين


الوكيل الإخباري - دانت الخارجية الصينية حادثة اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة، داعية إلى إجراء تحقيق شامل.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في تصريح للصحفيين، اليوم الاثنين: "الصين صدمت باغتيال عالم إيراني، وتدين هذا العمل العنيف وتأمل في إجراء تحقيق شامل في هذه القضية".

وأضافت أن الصين تعارض أي عمل يزيد التوترات الإقليمية ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين.


المصدر : روسيا اليوم 

 

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