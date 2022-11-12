الصين تُرسل تقريراً حول مساهماتها في قضايا المناخ للأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الإيكولوجيا والبيئة الصينية، إنها سلّمت أخيرا، تقريراً مرحلياً حول تنفيذ أهداف مساهماتها المحددة وطنياً، إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

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وأضافت الوزارة أن الوثيقة التي تحمل عنوان "التقدم المحرز في تنفيذ مساهمات الصين المحددة وطنيا (2022)"، قد أظهرت التقدم الذي أحرزته البلاد منذ تحديث مساهماتها المحددة وطنياً في العام 2020، ما يعكس تصميمها وجهودها لتعزيز التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون ومعالجة تغير المناخ العالمي.



ولخّص التقرير الترتيبات والتدابير الصينية الجديدة منذ تحديث المساهمات المحددة وطنياً، مع التركيز على التصميم رفيع المستوى لمعالجة تغير المناخ، فضلاً عن التقدم المحرز في السيطرة على انبعاثات الغازات الدفيئة في مجالات رئيسة مثل الصناعة، والبناء الحضري والريفي، والنقل والزراعة.



كما لخّص التقرير أيضاً إنجازات الصين في مجالات مثل التحول الأخضر ومنخفض الكربون للطاقة، وتقوية وتعزيز بالوعات الكربون في النظم الإيكولوجية، وتطوير سوق الكربون، والتكيف مع تغير المناخ.



وقالت الوزارة إن الوثيقة تضمنت أيضاً التقدم الذي أحرزته منطقتا هونغ كونغ وماكاو الإداريتان الخاصتان في التعامل مع تغير المناخ.

بترا