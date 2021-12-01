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الأربعاء، 01-12-2021 11:07 ص

الصين ترفض أي تدخل خارجي في إثيوبيا وتدعم أبي أحمد

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الوكيل الإخباري-قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن زيارته إلى أديس أبابا تظهر ثقة الصين في إثيوبيا ودعمها لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

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وأضاف وانغ يي اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، أن "الصين تقف ضد أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، لأن الإثيوبيين لديهم الحكمة في حل مشاكلهم وتحقيق الاستقرار في الأوضاع بأنفسهم".


من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي تقدير بلاده للصداقة المبدئية والثابتة مع الصين.


وأعرب عن سعادته بالترحيب بوانغ يي في أديس أبابا، "حيث كل شيء آمن والوضع في البلاد لا يزال هادئا وتحت السيطرة"، وتقديره لالتزام الصين القوي بسيادة إثيوبيا ووحدة أراضيها.

 

روسيا اليوم

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