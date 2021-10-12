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الثلاثاء، 12-10-2021 09:21 ص

الصين ترفض الاتهامات الأميركية لها بممارسة سياسة غير سوقية

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الوكيل الاخباري- أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن رفضها الاتهامات الأميركية بأن بكين تنتهج "سياسة غير سوقية"، قائلة انها عديمة الأساس.

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وقال نائب وزير الخارجية الصيني لو يوتشنغ ، في مقابلة مع قناة تلفزيون الصين الدولية "لاحظنا وجود بعض اللحظات الإيجابية في بيان الممثلة التجارية الأميركية، لكننا في نفس الوقت نرفض بشدة اتهاماتها التي لا أساس لها، وأريد أن أؤكد أن الصين والولايات المتحدة طرفان لا ينفصلان، لهما مصالح مشتركة".


وأشار إلى أنه على الرغم من المحاولات الأميركية لتعطيل سلسلة التوريد، وعلى الرغم من تأثير الوباء، تستمر التجارة الثنائية في النمو.


واضاف "يعتبر التعاون الاقتصادي والتجاري، من الأمور الحيوية للمصالح المشتركة للصين والولايات المتحدة، نأمل أن تغير الحكومة الأميركية مسارها بالفعل، وأن تعمل مع مجتمع الأعمال لتحويل التعاون الاقتصادي -التجاري إلى كاسحة جليد في العلاقات- الصينية الأميركية".


وكانت الممثلة التجارية الأميركية برتبة وزيرة كاثرين تاي، قالت إن واشنطن تعتزم إثارة موضوع "السياسة غير السوقية" للسلطات الصينية مع بكين، بما في ذلك "إساءة استخدام الشركات المملوكة للدولة، وسلوكها المناهض للمنافسة، وسرقة الملكية الفكرية الأميركية".


المصدر: بترا

 

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