الأربعاء 04-11-2020
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الأربعاء، 04-11-2020 03:06 م

الصين تستنكر قرارا أمريكيا لبيع طائرات دون طيار لتايوان

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الوكيل الإخباري-  استنكرت الصين اليوم الأربعاء قرار الولايات المتحدة الأميركية بيع طائرات دون طيار متطورة إلى جزيرة تايوان.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين اليوم الأربعاء ردا على إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس أن وزارة الخارجية أرسلت إشعارا رسميا للكونجرس تخطره بموافقتها على بيع أربع طائرات دون طيار أميركية الصنع متطورة إلى تايوان، "إن بلاده ستتخذ تدابير ضرورية ومشروعة وفقا لتطور الأوضاع".


واضاف أن الولايات المتحدة أرسلت إشارات خاطئة وخطيرة حول صفقة البيع المحتملة للطائرات دون طيار، معتبرا أن مبيعات الأسلحة ذات الصلة تنتهك مبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة الصينية الأميركية.


وحثت الولايات المتحدة على وقف مبيعات الأسلحة والاتصالات العسكرية مع تايوان، ووقف أي خطط مبيعات ذات صلة بتايوان على الفور.


 




 

 


 

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