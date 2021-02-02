الصين: تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الزراعة الصينية، امس الاثنين، عن تسجيل حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور "أتش 5 إن 8" في حديقة بالعاصمة بكين.

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وتم اكتشاف إنفلونزا الطيور شديدة العدوى بين طيور البجع البرية في القصر الصيفي القديم "يوان مينغ يوان" في بكين.



ونقلت وسائل اعلام حكومية، عن الوزارة، إنه تم تسجيل ثلاث اصابات بين طيور البجع، فيما توفت 3 طيور أخرى حتى الآن.



واضافت ان السلطات الصينية قامت بتفعيل آلية الاستجابة للطوارئ، وتعقيم البيئة والتخلص من جميع الطيور البرية النافقة بأمان.



يذكر أن "إتش 5 إن 8" هو نوع فرعي من فيروس الإنفلونزا أيه (يسمى أحيانا فيروس إنفلونزا الطيور)، وفي الوقت الذي يمثل الفيروس مخاطر منخفضة على البشر، فهو شديد الخطورة على الطيور البرية والدواجن.



الى ذلك، اظهرت البيانات الرسمية اليوم الثلاثاء، أن الصين سجلت أقل عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ شهر، ما يشير إلى تراجع أسوأ موجة انتشار في البلاد منذ اذار 2020.



وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان، إنها سجلت 30 إصابة في البر الرئيسي أمس الاثنين، وهو أقل عدد إصابات منذ تسجيل 24 إصابة في الثاني من كانون الثاني الماضي، ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89594 حالة، بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

المصدر : بترا

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