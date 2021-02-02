الثلاثاء 02-02-2021
الوكيل الاخباري
 

نتائج الثانوية العامة صباح الخميس القادم

تحديد سعر فحص الأجسام المضادة

المعونة الوطنية لـ الوكيل : عائلات تسلمت الدعم النقدي أمس

تحديث النظام الالكتروني الخاص بالفحص المخبري للغذاء

تفاصيل مروعة لدهس فتاة بعد تعرضها لحادث سير عنيف على طريق عمان الزرقاء

مشروع التردد السريع يرى النور

4 اصابات بحادث سير على طريق عمان الزرقاء - صور

مطالبات بتشديد الرقابة على مواكب الافراح وبيوت العزاء

لجان نيابية تواصل مناقشة مشاريع قوانين اليوم

وفيات الثلاثاء 2/2/2021

الثلاثاء، 02-02-2021 10:01 ص

ثلاث اصابات بين طيور البجع

الصين: تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى

طيور
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الزراعة الصينية، امس الاثنين، عن تسجيل حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور "أتش 5 إن 8" في حديقة بالعاصمة بكين.

اضافة اعلان

وتم اكتشاف إنفلونزا الطيور شديدة العدوى بين طيور البجع البرية في القصر الصيفي القديم "يوان مينغ يوان" في بكين.


ونقلت وسائل اعلام حكومية، عن الوزارة، إنه تم تسجيل ثلاث اصابات بين طيور البجع، فيما توفت 3 طيور أخرى حتى الآن.


واضافت ان السلطات الصينية قامت بتفعيل آلية الاستجابة للطوارئ، وتعقيم البيئة والتخلص من جميع الطيور البرية النافقة بأمان.


يذكر أن "إتش 5 إن 8" هو نوع فرعي من فيروس الإنفلونزا أيه (يسمى أحيانا فيروس إنفلونزا الطيور)، وفي الوقت الذي يمثل الفيروس مخاطر منخفضة على البشر، فهو شديد الخطورة على الطيور البرية والدواجن.


الى ذلك، اظهرت البيانات الرسمية اليوم الثلاثاء، أن الصين سجلت أقل عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ شهر، ما يشير إلى تراجع أسوأ موجة انتشار في البلاد منذ اذار 2020.


وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان، إنها سجلت 30 إصابة في البر الرئيسي أمس الاثنين، وهو أقل عدد إصابات منذ تسجيل 24 إصابة في الثاني من كانون الثاني الماضي، ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89594 حالة، بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

 

المصدر : بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
joe_biden

انخفاض شعبية بايدن منذ توليه الرئاسة

بايدن

بايدن يدعو الجيش البورمي لإعادة السلطة

dubai-dubai-162046420392-orijgp

دبي تعتمد مجموعة جديدة من الإجراءات الوقائية

dd0f24b2-dd3b-443f-b61f-88a3218cd173

روسيا تسجل أدنى حصيلة لإصابات كورونا منذ أكتوبر

4a5013f0c767a732aa5b4b59320633d6

هجوم مسلح بمترو الأنفاق في بروكسل وأنباء عن وقوع إصابات

thumbs_b_c_70d5519661ce5885de7c82b65c22afb7

أردوغان على متن أول حافلة تركية ذاتية القيادة.. فيديو

أخبار متعلقة
297066Image1

لبنان يشهد ارتفاعا في أسعار المحروقات

120

وزير الخارجية الروسي يعلن اصابته بفيروس كورونا

البحرين...-الحكومة-تكشف-عدد-المستفيدين-من-إعانات-التعطل-في-العامين-الماضيين (Custom)

الحكومة البحرينية تكشف عدد المستفيدين من إعانات التعطل في العامين الماضيين

_115330409_gettyimages-1283824133 (Custom)

مصر تكشف المبلغ المخصص لتوفير لقاحات فيروس كورونا

120

سلطنة عُمان تقرر إغلاق منافذها البرية لمنع انتشار كورونا

81-249Corona-Lebanon-hosptal-ap

لبنان.. المستشفيات الخاصة تعلن إشغال أسرتها بالكامل