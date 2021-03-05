الجمعة 05-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ضبط 154 مخالفا لتعليمات الحظر الشامل في عمان

استمرار الإحتجاجات في لبنان

مصر.. حكم نهائي بسجن وزير إعلام أسبق لمدة 3 سنوات

واشنطن: متمسكون بحل أزمة اليمن وبحفظ أمن السعودية

الوطنية الكندية للتطعيم توصي بفاصل زمني بين جرعات كورونا

ضبط زيت زيتون غير صالح للاستهلاك البشري بإربد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الأمم المتحدة تحذر من موجة نزوح كبيرة بمأرب اليمنية

تحذيرات من محاولة جديدة لاقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي

زلزال بقوة 8.1 يضرب نيوزيلندا

الجمعة، 05-03-2021 10:11 ص

الصين تسعى لانفتاح عالي المستوى على الخارج

0653f2dd017de216876c1a06841f882a


الوكيل الاخباري - تسعى الصين إلى تنفيذ سياسات انفتاح على العالم الخارجي تتسم بكونها أوسع نطاقاً وتشارك بشكل أفضل في التعاون الاقتصادي الدولي، على ما ذكر تقرير عمل الحكومة المقدم اليوم الجمعة إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

اضافة اعلان

وبحسب التقرير فإن الدولة ستدفع التنمية المستقرة للواردات والصادرات، مع تدابير لتعزيز نماذج الأعمال الجديدة بما في ذلك التجارة الإلكترونية عبر الحدود والعمل على تقصير قائمة القطاعات المحظورة على الاستثمار الأجنبي، وإطلاق برامج تجريبية أكثر شمولا لانفتاح قطاع الخدمات، وصياغة قائمة سلبية لتجارة الخدمات عبر الحدود هذا العام، بحسب ما نقلته "وسائل الاعلام الرسمية الحكومية".


ووفقا للتقرير فإن الصين تتعهد بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي، والترحيب بالمستثمرين الأجانب لتوسيع استثماراتهم في الصين والمشاركة في سوقها المفتوحة الواسعة وفرصها للتنمية.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_ca5913e6220c5194e6e65fa24beb68e9

التحالف: تدمير 5 طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون منذ فجر الجمعة

italian-navy-a-boat-filled-with-migrants-receives-aid-from-an-italian-navy-motor-boat

أثناء إبحارهم من جيبوتي إلى اليمن.. مصرع 20 مهاجرا بعد أن ألقى بهم المهربون في البحر

1865213

أميركا تفرض عقوبات جديدة على بورما

ffff

استمرار الإحتجاجات في لبنان

rrr

مصر.. حكم نهائي بسجن وزير إعلام أسبق لمدة 3 سنوات

55

واشنطن: متمسكون بحل أزمة اليمن وبحفظ أمن السعودية

أخبار متعلقة
1202120121457515105103

مؤسس شركة علي بابا يتراجع عن الصدارة كأغنى رجل في الصين

830c0dbe8142c0f68ba8e2eb2bd47e9e

الصين: منع شتى أنواع العقاب في المدارس

603b32924236042bb8784792

ضحايا في انفجار بمجمع كيميائي بالصين

282853_11_1588076820

الصين تطلق حملة للقبض على مرتكبي جرائم الفساد الفارين للخارج

Screen-Shot-2017-12-23-at-1.03.26-PM

مصر.. قتلى وجرحى في حادث مروع

161362424825140900

إصابة 8 أشخاص بإطلاق نار بمدينة فيلادلفيا الأمريكية