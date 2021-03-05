الصين تسعى لانفتاح عالي المستوى على الخارج

الوكيل الاخباري - تسعى الصين إلى تنفيذ سياسات انفتاح على العالم الخارجي تتسم بكونها أوسع نطاقاً وتشارك بشكل أفضل في التعاون الاقتصادي الدولي، على ما ذكر تقرير عمل الحكومة المقدم اليوم الجمعة إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

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وبحسب التقرير فإن الدولة ستدفع التنمية المستقرة للواردات والصادرات، مع تدابير لتعزيز نماذج الأعمال الجديدة بما في ذلك التجارة الإلكترونية عبر الحدود والعمل على تقصير قائمة القطاعات المحظورة على الاستثمار الأجنبي، وإطلاق برامج تجريبية أكثر شمولا لانفتاح قطاع الخدمات، وصياغة قائمة سلبية لتجارة الخدمات عبر الحدود هذا العام، بحسب ما نقلته "وسائل الاعلام الرسمية الحكومية".



ووفقا للتقرير فإن الصين تتعهد بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي، والترحيب بالمستثمرين الأجانب لتوسيع استثماراتهم في الصين والمشاركة في سوقها المفتوحة الواسعة وفرصها للتنمية.



--(بترا)

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