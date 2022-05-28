السبت 28-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بورصة عمّان: 27,9 مليون دينار حجم التداول الأسبوعي

تقرير: اقتصاد الأردن ضمن أكثر اقتصاديات الشرق الاوسط تأثرا بالأزمة الأوكرانية

ارتفاع أسعار الذهب محلياً السبت

خبراء يكشفون سبب ارتفاع سعر الروبل

واقعة أليمة في مصر .. وفاة رضيعة وشقيقتها اثر انهيار منزل عليهما

فرز أصوات أعضاء مجلس نقابة المحامين اليوم

جدري القرود: على المصابين أن يتجنبوا الحيوانات الأليفة

34.9 ألف وسيطة نقل في الأردن خلال الربع الأول من 2022

وفيات السبت 28-5-2022

الخصاونة يشارك في الاجتماعات الأردنية الإماراتية المصرية في أبو ظبي اليوم

السبت، 28-05-2022 08:50 ص

الصين : تشغيل أول مخزن لطاقة الهواء المضغوط

الصين علم


الوكيل الإخباري - بدأت الصين، بتشغيل أول مخزن لطاقة الهواء المضغوط بكهف في مدينة تشانغتشو بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، ما يمثل تقدما كبيرا في بحوث وتطبيق تكنولوجيا تخزين الطاقة الجديدة في البلاد.

اضافة اعلان


وتستخدم محطة الكهرباء، الطاقة الكهربائية لضغط الهواء في كهف ملحي تحت الأرض، ثم تطلق الهواء ليدفع توربينات هوائية، ما يمكن أن يولد الكهرباء عند الحاجة.


وتَشكل الكهف الملحي عقب استغلال طبقة ملحية تحت الأرض في المنطقة، وعلى عمق نحو 1000 متر تحت الأرض، ويضم الكهف الملحي مساحة تخزين تعادل مساحة 105 حمامات سباحة.


وتبلغ قدرة تخزين الطاقة في كل دورة 300 ألف كيلوواط /ساعة من الكهرباء، بما يعادل الاستهلاك اليومي لحوالي 60 ألف ساكن.


وقال نائب مدير فرع شبكة الكهرباء الوطنية في تشانغتشو، تشو تينغ، إن تكنولوجيا الهواء المضغوط يمكن أن تدعم بناء نوع جديد من نظام الكهرباء يقوم بالأساس على الطاقة الجديدة، وهو ما يمكن أن يساعد البلاد في تحقيق الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني.


وتم تطوير مخزن الطاقة من قبل شركة المجموعة الوطنية الصينية المحدودة لصناعة الملح، ومجموعة هواننغ الصينية وجامعة تسينغهوا.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Ij92KWhhkCTGAmGYQoe7MPvqkOMCx3w0VUYiAomW

جدري القرود: على المصابين أن يتجنبوا الحيوانات الأليفة

منظمة الصحة العالمية جديد

تفاصيل إصابات جدري القرود المسجلة حول العالم بالأرقام

كورونا 55

الأرجنتين تعلن عن أول إصابة بجدري القرود

امريكا 3

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

5

عبدالله بن زايد: نرغب بتعزيز العلاقات مع تركيا

2

اليونان تتهم إيران بـ القرصنة بعد احتجاز ناقلتي نفط لها في الخليج

أخبار متعلقة
امريكا 3

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

4

الصين : المنطاد العائم المطوّر ذاتيا يصل إلى ارتفاع قياسي

ج

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذّر من موجة جفاف عالمية

427255

الصين: تضرر اكثر من 27 ألف شخص جراء العواصف المطرية

طائرة 3

الصين .. طائرة تخرج عن المدرج وتشتعل فيها النيران

fgdsfgd

الصين.. تدريبات عسكرية قرب جزيرة تايوان