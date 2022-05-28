الصين : تشغيل أول مخزن لطاقة الهواء المضغوط

الوكيل الإخباري - بدأت الصين، بتشغيل أول مخزن لطاقة الهواء المضغوط بكهف في مدينة تشانغتشو بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، ما يمثل تقدما كبيرا في بحوث وتطبيق تكنولوجيا تخزين الطاقة الجديدة في البلاد.

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وتستخدم محطة الكهرباء، الطاقة الكهربائية لضغط الهواء في كهف ملحي تحت الأرض، ثم تطلق الهواء ليدفع توربينات هوائية، ما يمكن أن يولد الكهرباء عند الحاجة.



وتَشكل الكهف الملحي عقب استغلال طبقة ملحية تحت الأرض في المنطقة، وعلى عمق نحو 1000 متر تحت الأرض، ويضم الكهف الملحي مساحة تخزين تعادل مساحة 105 حمامات سباحة.



وتبلغ قدرة تخزين الطاقة في كل دورة 300 ألف كيلوواط /ساعة من الكهرباء، بما يعادل الاستهلاك اليومي لحوالي 60 ألف ساكن.



وقال نائب مدير فرع شبكة الكهرباء الوطنية في تشانغتشو، تشو تينغ، إن تكنولوجيا الهواء المضغوط يمكن أن تدعم بناء نوع جديد من نظام الكهرباء يقوم بالأساس على الطاقة الجديدة، وهو ما يمكن أن يساعد البلاد في تحقيق الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني.



وتم تطوير مخزن الطاقة من قبل شركة المجموعة الوطنية الصينية المحدودة لصناعة الملح، ومجموعة هواننغ الصينية وجامعة تسينغهوا.

بترا