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الإثنين، 02-11-2020 03:24 م

ترامب اتهم الصين بالفشل لاحتواء الوباء

الصين تشكر روسيا لدعمها على خلفية الانتقادات بشأن كورونا

صين


الوكيل الإخباري - أعلن لي تشان شو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن بلاده ممتنة لروسيا لدعمها لها على خلفية الانتقادات الموجهة لبكين بسبب فيروس كورونا.

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وقال لي تشان شو خلال الاجتماع السادس للجنة البرلمانية الدولية المعنية بالتعاون التابعة للجمعية الاتحادية لروسيا والمؤتمر الشعبي الوطني للصين: "نحن ندعم معا منظمة الصحة العالمية، ونعلن للعالم نهجنا بوضوح ودقة"، معربا عن امتنان الصين للجانب الروسي على دعمه لبلاده، على خلفية "تشويه سمعة الصين"، بسبب الفيروس التاجي.

وأشار إلى أن الصين أرسلت في شهري أبريل ومايو، مساعدات إنسانية إلى روسيا، مضيفا أن الصناديق كتب عليها "الفيروس سيهزم وسيكون النصر حليفنا".
وأكد أن المعركة المشتركة ضد فيروس كورونا بروح التعاون المتبادل، "أظهرت بشكل كامل المستوى الرفيع والطبيعة الخاصة للعلاقات الصينية الروسية، التي تستحق أن تكون مثالا قيما للتعاون الدولي".


يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غالبا ما يصف كورونا في خطاباته بـ"الفيروس الصيني"، متهما بكين بالفشل في احتواء الوباء عند ظهوره، وبإخفاء الحقائق، وعدم الاستجابة المبكرة.


وصرّحت السلطات الصينية بالمقابل مرارا، بأنها تتمسك منذ البداية بموقف صريح ومسؤول فيما يتعلق بنشر البيانات حول وباء فيروس كورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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