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الجمعة، 10-06-2022 04:41 م

الصين تشهد مستوى تاريخيا لهطول الأمطار

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الوكيل الإخباري - قالت السلطات الصينية، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات التي تسببت بها سقوط الأمطار الغزيرة في مقاطعة هونان بوسط الصين.

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وذكر المسؤول الإقليمي لي داجيان، أنه تم الإبلاغ عن ثلاثة آخرين في عداد المفقودين في المنطقة بسبب الفيضانات وتضرر أكثر من 2700 منزل، حيث تم إجلاء 286 ألف شخص.


وأفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، أن هذا المستوى من الهطول الذي شهدته المقاطعة يعد تاريخيا، وحيث أثرت الأمطار الغزيرة على حوالي 1.8 مليون شخص في الإقليم الريفي وألحقت أضرارا بأكثر من 2700 منزل إنهار بعضها بالكامل.

 

كما أدى انهيار أرضي إلى دفن أجزاء من بلدة في منطقة جوانجشي.

 

بترا

 

 

 




 

 


 

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