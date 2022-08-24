الصين تصنع 5 مدمرات بحرية جديدة لجيشها

الوكيل الاخباري- ذكر Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن الصين تعمل على تصنيع 5 مدمرات جديدة لسلاح البحرية في جيشها.



وجاء في منشور على الموقع "ظهرت على صفحات شبكة Weibo الصينية الشهيرة صور تظهر عملية بناء 5 مدمرات بحرية جديدة من نوع Type-052D لصالح الجيش الصيني".

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وأضاف المنشور "السفن الخمسة الجديدة تظهر في مراحل تطوير مختلفة، وموجودة في موقع تابع لشركة Dalian Shipbuilding Industry Companyشمالي الصين، هذه الشركة هي واحدة من أصل شركتين تتوليان صناعة المدمرات البحرية وصناعة سفن Type-055 الحديثة في البلاد.

روسيا اليوم