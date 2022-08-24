الأربعاء 24-08-2022
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول اسس جديدة لقبول الطلبة في الجامعات

مجلس محافظة العاصمة يقر موازنته للعام المقبل

التنمية تخصص مسكنا لأسرة طالبين تفوقا في التوجيهي

الاستهلاكية العسكرية: تخفيضات على أكثر من 300 سلعة

القتل القصد لمطلق عيار ناري قتل شاب التوجيهي سهل خطاب

اكفان في شوارع عمان .. ما القصة ؟ - فيديو

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين توزع كراسي متحركة

الطاقة: الأردن مؤهل لأن يكون مركزا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

فلسطين: غرق رضيع في دلو ماء شرق خان يونس

وفاة أربعيني دهسته مركبة شحن واصطدمت بجدار اسمنتي

الأربعاء، 24-08-2022 02:48 م

الصين تصنع 5 مدمرات بحرية جديدة لجيشها

6305f1da4236041d03455c59


الوكيل الاخباري- ذكر Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن الصين تعمل على تصنيع 5 مدمرات جديدة لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع "ظهرت على صفحات شبكة Weibo الصينية الشهيرة صور تظهر عملية بناء 5 مدمرات بحرية جديدة من نوع  Type-052D لصالح الجيش الصيني".

اضافة اعلان

 

وأضاف المنشور "السفن الخمسة الجديدة تظهر في مراحل تطوير مختلفة، وموجودة في موقع تابع لشركة Dalian Shipbuilding Industry Companyشمالي الصين، هذه الشركة هي واحدة من أصل شركتين تتوليان صناعة المدمرات البحرية وصناعة سفن Type-055 الحديثة في البلاد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
630610d44c59b766c8295c72

بوتين يوجه رئيس الوزراء بزيارة المناطق الروسية التي تشهد حرائق غابات

AP22219460069720

بايدن: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار

630616964c59b77f3e03cdf9

بريطاينا بدون موارد الطاقة الروسية لأول مرة منذ 3 عقود بسبب العقوبات

image (18)

الرئيس الأوكراني: سنقاتل حتى النهاية

630600734c59b766c8295c4f

إعادة افتتاح فرع الهجرة والجوازات لإدلب بمقر مؤقت في محافظة حماة

download

القضاء العراقي يصدر أوامر قبض بحق محافظ سابق ومجموعة موظفين

أخبار متعلقة
62fc74694c59b7305e7f0692

الصين تطلق تدريبات عسكرية جديدة في مياه البحر الأصفر

1

بدء مناورات عسكرية مشتركة بين الصين وتايلاند بعد توقف طويل

195224

الزعيم الصيني يعتزم لقاء بايدن نوفمبر المقبل

download

الصين تنجح باطلاق 16 قمرا صناعيا

166003192532544285

الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية بواسطة صاروخ تجاري

66666

تايوان.. العثور على مسؤول في برنامج الصواريخ ميتا في فندق