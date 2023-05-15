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الإثنين، 15-05-2023 10:36 ص

الصين تطارد سلام أوكرانيا عبر العواصم

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الوكيل الإخباري - يبدأ مبعوث صيني كبير اليوم الاثنين، جولة تشمل أوكرانيا وروسيا ودولاً أوروبية أخرى، في مهمة تقول الصين إنها تهدف إلى بحث سبل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.

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وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن لي هوى، ممثل الصين الخاص لشؤون منطقتي أوروبا وآسيا، وسفير بكين السابق لدى روسيا، سيزور بولندا وفرنسا وألمانيا أيضاً ضمن جولة تستغرق عدة أيام، دون الكشف عن جدول زمني مفصل لها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، وانغ ون بين: الزيارة شهادة على جهود الصين نحو تعزيز محادثات السلام، وتوضح تماماً التزام الصين الراسخ بالسلام.

 

وسيصبح لي أكبر مسؤول صيني يزور أوكرانيا منذ غزو روسيا لها في فبراير شباط 2022، فيما من المقرّر أن تكون أوكرانيا المحطة الأولى في جولته، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر.


وتأتي الزيارة بعد أسابيع من إجراء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أواخر أبريل الماضي، والتي كانت أول محادثات بين الزعيمين منذ بدء الحرب. ووصف زيلينسكي الاتصال في تغريدة على تويتر بأنه كان طويلاً ومجدياً، فيما قال شي، إن الصين ستركز جهودها على نشر السلام.


وحضّ عدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الرئيس شي على التحدث مع زيلينسكي، والاضطلاع بدور أكثر فاعلية لكبح تصرفات موسكو، وذلك خلال سلسلة زيارات قاموا بها إلى بكين منذ مارس الماضي.

 

وتروج بكين منذ فبراير الماضي لخطة مؤلفة من 12 نقطة لتسوية الأزمة الأوكرانية سياسياً.

 

وحضت بكين، الجانبين على الاتفاق على وقف تدريجي للتصعيد، محذرة من استخدام الأسلحة النووية.

 

البيان

 




 

 


 

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